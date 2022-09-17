Марио Хезоня отдал должное Брауну: «Дон Лоренцо Браун»

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Защитник сборной Испании Лоренцо Браун стал лучшим игроком в составе своей команды в победном матче 1/2 финала Евробаскета-2022 против Германии (96:91), набрав 29 очков.

Американец получил гражданство Испании этим летом. Испанский профсоюз игроков выступал против решения федерации баскетбола страны натурализовать Брауна и вызвать в сборную.

Хорватский форвард мадридского «Реала» Марио Хезоня похвалил Брауна, отметив, что легионеру удалось стать своим в испанской команде.

«Дон Лоренцо Браун», – написал Марио в твиттере.

Прославленный игрок сборной Испании Пау Газоль поздравил команду с выходом в финал.

«Гордость, гордость и ничего, кроме гордости. Поздравляю с выходом в финал, команда!», – написал Пау. 

«Какая все-таки шикарная команда», – отреагировал на успех Серхио Юль.

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