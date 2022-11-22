Дирижер Фабио Мастранджело: «Баскетбольный тренер должен быть как дирижер, постоянно показывать свою любовь к игре»

Известный итальянский дирижер Фабио Мастранджело, который более 20 лет живет в России, сравнил свою деятельность с работой тренера в баскетболе и поделился впечатлениями от недавнего матча «Зенита» с (80:85) в Единой лиге ВТБ.

«Тренер должен быть как дирижер. Дирижер может многое знать об истории музыки, понимать ее глубину, чувствовать гармонию, знать агогику и другие элементы. Если дирижер неинтересен как личность, то и оркестр не будет играть гармонично.

Почему-то мне кажется, что в спорте ситуация такая же, особенно в баскетболе. Музыканты про меня говорят, что я постоянно доказываю свою любовь к музыке. Так и хороший тренер должен постоянно показывать свою любовь к игре.

Мне кажется, что у баскетбола есть одно неоценимое преимущество перед другими видами спорта. В матче – ЦСКА, что я посетил недавно, последняя минута игры длилась все десять: тайм-аут, тайм-аут, технический фол, пауза. До самого последнего момента нельзя было сказать, что ЦСКА победит.

В эти моменты может проявиться личность тренера. Тайм-ауты берутся не только для одной команды, соперник также может исправить ситуацию или же не дать противнику изменить ход встречи. Поэтому в баскетболе фигура тренера настолько важна и заметна», – сказал Мастранджело.

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