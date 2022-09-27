Георгиос Папаяннис: «Если бы снова сыграли с Германией, победили бы»

Центровой сборной Греции Георгиос Папаяннис считает, что поражение от команды Германии (96:107) в четвертьфинале Евробаскета-2022 обусловлено неудачным стечением обстоятельств.

«Матчи на вылет одновременно приближают вас к цели, но вместе с тем и отдаляют. У нас в какой-то момент не заладилось, а у Германии, наоборот, все сложилось максимально удачно.

Спросите любого в нашей команде, мы бы хотели переиграть тот матч, прямо сейчас.

Если бы снова сыграли с Германией, победили бы. При всем при этом выступление немцев на турнире заслуживает уважения, у них очень хорошая команда», – заявил Папаяннис.

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