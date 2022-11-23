Владимир Гомельский: «Адетокумбо превосходит Йокича по физическим кондициям. Йокич – по игровому интеллекту»
Известный комментатор Владимир Гомельский сравнил форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо и центрового «Денвера» Николу Йокича.
«Адетокумбо и Йокич – игроки разных амплуа. Йокич – центровой, Яннис – мощный форвард. Их очень сложно сравнивать.
По своим физическим кондициям (скорость, прыгучесть, сила, скоростная выносливость) Адетокумбо превосходит Йокича. По игровому интеллекту, умению дирижировать игрой партнеров, стабильности броска Йокич превосходит Адетокумбо. Остальное – дело Ваших симпатий», – ответил эксперт в конференции на своем сайте.
Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3
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