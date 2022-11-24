Джанан Муса во второй раз за месяц признан MVP тура в Евролиге

Форвард «Реала» Джанан Муса признан самым ценным игроком 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Босниец провел свой лучший матч в карьере, набрав 28 очков, 6 подборов, 2 передачи и 2 перехвата в победной встрече с «Валенсией» (80:73). Показатель эффективности игрока составил 32 балла. Это его лучший результат в Евролиге.

Муса стал самым ценным игроком тура во второй раз за месяц. В начале ноября он был признан MVP 6-го тура.