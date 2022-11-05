Джанан Муса – MVP 6-го раунда Евролиги

Форвард признан самым ценным игроком 6-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.

В матче с (83:77) Муса набрал 25 очков, 5 подборов и 5 передач, все показатели являются рекордными для боснийца.

Муса заработал 31 балл за эффективность действий, это также лучший результат игрока за 20 матчей в .

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