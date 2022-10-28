«Реалу» по ошибке приписали дополнительное очко в матче с «Виртусом», мадридцы уступили «-3»
«Реал» в четверг потерпел домашнее поражение от «Виртуса» (92:95) в матче 5-го тура Евролиги.
Как пишет BasketNews, в четвертой четверти мадридцам по ошибке приписали дополнительное очко.
Менее чем 7 минут до завершения игры результат изменился с 80:66 в пользу «Виртуса» на 80:67.
Официальная статистика Евролиги указывает, что Джанан Муса в этот момент реализовал штрафной бросок. При этом фола (ни броскового, ни неспортивного, ни технического) зафиксировано не было.
В записи матча можно увидеть, как Муса в тот момент допустил потерю, когда делал передачу на Венсана Пуарье.
Америка обожает гигантского Бобана. Он разочаровал ЦСКА и «НН», а сейчас разрушает стереотипы в НБА и лупит Киану Ривза
Комментарии