«Реалу» по ошибке приписали дополнительное очко в матче с «Виртусом», мадридцы уступили «-3»

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«Реал» в четверг потерпел домашнее поражение от «Виртуса» (92:95) в матче 5-го тура Евролиги.

Как пишет BasketNews, в четвертой четверти мадридцам по ошибке приписали дополнительное очко.

Менее чем 7 минут до завершения игры результат изменился с 80:66 в пользу «Виртуса» на 80:67.

Официальная статистика Евролиги указывает, что Джанан Муса в этот момент реализовал штрафной бросок. При этом фола (ни броскового, ни неспортивного, ни технического) зафиксировано не было.

В записи матча можно увидеть, как Муса в тот момент допустил потерю, когда делал передачу на Венсана Пуарье.

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