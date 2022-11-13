Зайон Уильямсон – журналисту: «Как бы ты оценил мою защиту? Четыре с минусом? Соглашусь с этим»

Форвард «Нового Орлеана» забавно отреагировал на вопрос журналиста после матча против (119:106).

– Как ты оценишь свою защиту сегодня?

– Лучше скажи сам. Я знаю о тебе кое-что. Как бы ты оценил мою защиту? Будь честен, любой ответ будет подходящим.

– Четыре с минусом.

– Четыре с минусом? Соглашусь с этим.

Уильямсон завершил встречу с показателями 26 очков (8-9 с игры, 10-12 с линии), 4 подбора, 6 передач и 1 перехват за 35 минут на площадке.

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