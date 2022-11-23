«Барселона» аннулировала 250 билетов на матч Евролиги, приобретенных фанатами «Партизана»

«Барселона» аннулировала и вернула более 250 билетов на сегодняшний матч против «Партизана», которые были куплены сербскими болельщиками.

Представители «Барселоны» объяснили решение тем, что некоторые фанаты «Партизана» приобрели билеты в секторе для домашних болельщиков.

«Согласно спортивному законодательству, не может и не хочет подвергать риску своих болельщиков», – говорится в официальном заявлении клуба.

Изначально планировалось, что все болельщики , вне зависимости от выбранного сектора, будут размещены в верхней части центральной трибуны «Палау Блауграна». Однако позже «Партизан» выступил с официальным отчетом, в котором говорится, что на арену будут допущены только болельщики с билетами на госетвой сектор.

«Мы считаем принятое и объявленное сегодня решение крайне несправедливым по отношению к болельщикам, которые по правилам купили билеты, а также оплатили поездку в Барселону и проживание», – прокомментировал ситуацию сербский клуб.

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