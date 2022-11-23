Ясикявичюс сравнил Оскара да Силву с Деннисом Родманом
Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс после матча Евролиги с «Партизаном» (79:68) отдал должное форварду Оскару да Силве, сравнив его с легендарным игроком НБА Деннисом Родманом.
На счету да Силвы 5 очков и 10 подборов.
«Оскар привнес в нашу игру огромную энергию в первой половине. Мы вышли не в духе, а он успел собрать девять подборов уже по итогам двух четвертей. Завершил же игру с показателями в духе Денниса Родмана.
Нам нужны от него эти вещи – энергия и желание. И мы видим, что с каждым днем он дает нам это все больше и больше», – заявил Ясикявичюс.
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