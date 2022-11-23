Энтони Дэвис – первый игрок в истории НБА, набравший 35+ очков, 20+ подборов, 5+ блок-шотов и 5+ перехватов в одном матче

Центровой «Лейкерс» стал первым игроком в истории , который набрал 35+ очков, сделал 20+ подборов, 5+ блок-шотов и 5+ перехватов в одном матче, сообщает ESPN Stats & Info.

Напомним, что блок-шоты и перехваты начали записываться в статистику НБА в сезоне-1973/74.

Дэвис выдал невероятные показатели в матче против (105:115) во вторник. На счету 29-летнего бигмена 37 очков (11 из 17 с игры, 15 из 16 с линии), 21 подбор, 2 передачи, 5 перехватов и 5 блок-шотов за 38 минут на площадке.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!