Энтони Дэвис – первый игрок в истории НБА, набравший 35+ очков, 20+ подборов, 5+ блок-шотов и 5+ перехватов в одном матче
Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис стал первым игроком в истории НБА, который набрал 35+ очков, сделал 20+ подборов, 5+ блок-шотов и 5+ перехватов в одном матче, сообщает ESPN Stats & Info.
Напомним, что блок-шоты и перехваты начали записываться в статистику НБА в сезоне-1973/74.
Дэвис выдал невероятные показатели в матче против «Финикса» (105:115) во вторник. На счету 29-летнего бигмена 37 очков (11 из 17 с игры, 15 из 16 с линии), 21 подбор, 2 передачи, 5 перехватов и 5 блок-шотов за 38 минут на площадке.
«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!
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