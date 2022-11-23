Энтони Дэвис набрал 37 очков, 21 подбор, 5 перехватов и 5 блок-шотов в матче с «Санз»
Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис выдал невероятную статистическую линейку в матче с «Санз» (105:115).
На счету Дэвиса 37 очков (11 из 17 с игры, 15 из 16 с линии), 21 подбор, 2 передачи, 5 перехватов и 5 блок-шотов за 38 минут на площадке.
Дэвис в четвертом матче подряд набирает как минимум 30 очков и 15 подборов. Он стал всего вторым игроком в истории «Лейкерс», который набрал в одном матче 35+ очков, 20+ подборов и 5+ блок-шотов, ранее подобное удавалось Кариму Абдул-Джаббару 5 раз.
Дэвис стал вторым игроком с 1974 года, который имеет на своем счету как минимум 30 очков, 20 подборов, 5 перехватов и 5 блок-шотов в одном матче.
Боб Макаду собрал такую линейку 8 января 1974 года.
Вы вообще понимаете, о ком пишут в комментариях веток об НБА? Тест по прозвищам игроков в рунете
Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться
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