Артем Параховский сыграет в Еврокубке-22/23 за «Шленск»

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Центровой Артем Параховский (34 года, 211 см) подписал двухлетний контракт с польским «Шленском».

Белорусский баскетболист известен выступлением за «Нижний Новгород» (2014-2015), УНИКС (2015-2017) и «Маккаби» (2017-2018).

В прошлом сезоне Артем провел восемь матчей в Единой лиге ВТБ за пермскую «Парму», набирая в среднем 9,6 очка, 7,1 подбора и 1,4 блок-шота.

В марте супруга игрока, которая является полячкой, убедила его уехать из России.

«Шленск» продолжит выступать в Еврокубке в следующем сезоне.

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