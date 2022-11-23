Джа Морэнт – о быстром восстановлении: «Я киборг»

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Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт прокомментировал скорое восстановление после травмы голеностопа.

Морэнт получил растяжение первой степени в матче против «Оклахомы» (121:110) в пятницу. Изначально планировалось, что он вернется на площадку «с недели на неделю».

Звездный баскетболист пропустил только встречу с «Бруклином» (115:127) в воскресенье и может сыграть против «Сакраменто» сегодня ночью.

«Я уникален. Думаю, что я даже не человек, а киборг. Мне нужно пройти лабораторные исследования или что-то в этом роде, чтобы понять, кто я такой на самом деле. НБА тоже это заметила. Сразу после этого у меня тест на наркотики», – заявил Морэнт.

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