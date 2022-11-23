Джа Морэнт – о быстром восстановлении: «Я киборг»

Разыгрывающий прокомментировал скорое восстановление после травмы голеностопа.

Морэнт получил растяжение первой степени в матче против «Оклахомы» (121:110) в пятницу. Изначально планировалось, что он вернется на площадку «с недели на неделю».

Звездный баскетболист пропустил только встречу с (115:127) в воскресенье и может сыграть против сегодня ночью.

«Я уникален. Думаю, что я даже не человек, а киборг. Мне нужно пройти лабораторные исследования или что-то в этом роде, чтобы понять, кто я такой на самом деле. НБА тоже это заметила. Сразу после этого у меня тест на наркотики», – заявил Морэнт.

Вы вообще понимаете, о ком пишут в комментариях веток об НБА? Тест по прозвищам игроков в рунете