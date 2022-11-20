Джа Морэнт пропустит минимум неделю из-за растяжения голеностопа

Разыгрывающий получил травму левого голеностопа в концовке матча с «Оклахомой» (121:110) в пятницу.

Обследование выявило у Морэнта растяжение первой степени. Возвращение игрока на площадку ожидается «с недели на неделю».

В нынешнем сезоне Морэнт набирает 28,6 очка, 7,1 передачи, 6,2 подбора и 1,1 перехвата в среднем за матч. «Гризлис» идут третьими на Западе с результатом 10-6.

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