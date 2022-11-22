Еврокубок. «Бурк» – «Бурсаспор», «Венеция» сыграет с «Литкабелисом» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Цедевита-Олимпия Рейер Венеция Литкабелис Прометей Бурсаспор Бурк Гамбург Лондон Лайонс Баскетбол

Во вторник, 22 ноября, состоятся четыре матча в рамках регулярного чемпионата Еврокубка.

Французский «Бурк» примет турецкий «Бурсаспор», итальянская «Венеция» дома сыграет с литовским «Литкабелисом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Бурк Франция  –  Бурсаспор Турция
Дата проведения
22 ноября, 21.00, «Ekinox»
Онлайн матча

Рейер Венеция Италия  –  Литкабелис Литва
Дата проведения
22 ноября, 22.00, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Цедевита Олимпия Словения  –  Прометей Украина
Дата проведения
22 ноября, 22.00, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча

Положение команд: Бурк Франция – 4-0, Ховентуд Испания – 3-1, Бурсаспор Турция – 2-2, Ульм Германия – 2-2, Прометей Украина – 2-2, Клуж Румыния – 2-2, Брешия Италия – 2-2, Венеция Италия – 2-2, Литкабелис Литва – 2-2, Цедевита-Олимпия Словения – 0-4.

Группа B

Гамбург Германия  –  Лондон Лайонс Великобритания
Дата проведения
22 ноября, 21.30, «edel-optics.de Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Будучность Черногория – 3-1, Промитеас Греция – 3-1, Тюрк Телеком Турция – 3-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-1, Гран-Канария Испания – 3-1, Париж Франция – 2-2, Гамбург Германия – 2-2, Лондон Лайонс Великобритания – 1-3, Тренто Италия – 0-4, Шленск Польша – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вы вообще понимаете, о ком пишут в комментариях веток об НБА? Тест по прозвищам игроков в рунете

Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться

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