Ларса Пиппен и Маркус Джордан стараются на афишировать роман, чтобы не усилить вражду между легендами «Буллс»

Маркус, сын легенды НБА Майкла Джордана, в начале сентября был замечен на свидании с бывшей женой экс-одноклубника 6-кратного чемпиона НБА Скотти Пиппена Ларсой.

Как сообщает US Weekly, Маркус и Ларса не объявляют о том, что стали парой, и стараются не афишировать роман, чтобы еще сильнее не испортить отношения между двумя бывшими игроками .

Майкл и Скотти составляли знаменитый дуэт «Чикаго», который принес клубу в 90-е шесть титулов. Отношения между ними испортились после выхода документального сериала «Последний танец» о Джордане и «Буллс». Пиппен был недоволен тем, как его изобразили, позже он критически отзывался о бывшем товарище по команде в своей книге.

Скотти и Ларса развелись в 2021 году после 14 лет брака, у них четверо детей. Разница в возрасте между Маркусом и Ларсой составляет 17 лет: Джордану 31 год, Пиппен – 48.

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