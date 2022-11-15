Джейлен Браун: «Нашему обществу, в том числе Джо Цаю, есть над чем поработать»

Атакующий защитник сделал выпад в сторону владельца Джозефа Цая.

«Нашему обществу, в том числе Джо Цаю, есть над чем поработать. На дворе 2022 год. Можно понять за 10 минут, кто владеет корпорациями и с кем они связаны», – заявил Браун.

Недавно Цай сказал, что временно отстраненному за антисемитизм разыгрывающему «еще есть над чем поработать».

Комментируя слова Цая, Браун сказал, что ответ бизнесмена «настораживает по нескольким причинам».

«Нетс» отстранили Ирвинга как минимум на пять матчей за публикацию ссылки на документальный фильм, который содержит антисемитские идеи. Клуб выставил игроку шесть требований, которые тот должен выполнить прежде, чем вернется на площадку.

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Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют