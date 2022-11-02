Джейсон Кидд: «Стив Нэш оправится, извлечет урок и станет еще лучше»

Главный тренер прокомментировал увольнение своего друга главного тренера .

«Очень жаль. Стив — хороший человек и хороший тренер. Но как тренер он должен был понимать, что это издержки профессии.

Уверен, что «Нетс» справятся. Это не первый и не последний случай, когда тренера увольняют.

Обидно, особенно с учетом того, что Стив – молодой тренер. Всегда хочется надеяться, что продержишься на должности немного дольше. Но я думаю, что Стив оправится, извлечет урок и станет еще лучше, если у него будет вторая возможность.

Можно расстраиваться, но у любого тренера в любой лиге найдется какая-то мелочь, из-за которой его можно уволить. Это часть работы.

Я связался со Стивом и сказал ему, чтобы он держался», – заявил Кидд.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри