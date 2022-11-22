Де’Аарон Фокс и Тайриз Халибертон признаны игроками недели в НБА

Разыгрывающие Де’Аарон Фокс («Сакраменто») и ( ) признаны игроками недели в НБА.

Фокс помог добиться результата 3-0 на неделе, набирая 25,0 очка (60,0% с игры) и 8,0 передачи. «Кингз» на данный момент имеют 6-матчевую победную серию.

Де’Аарон стал третьим игроком в истории «Кингз», который становился игроком недели не менее трех раз за карьеру.

Лидирующий в лиге по передачам Халибертон привел «Индиану» к результату 3-0 на неделе. Его средние показатели на этом отрезке чемпионата составили 21,0 очка, 11,0 передачи и 4,0 подбора за игру. «Пэйсерс» после успеха в матче с «Орландо» имеют 5-матчевую серию побед.

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