Дрэймонд Грин – о самом ценном из четырех титулов: «Последний. Потому что нам удалось послать подальше критиков»

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Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин признался, что самым ценным из четырех чемпионских титулов для него является завоеванный в минувшем сезоне.

«Последний. Потому что для меня это как окончательный ответ всем тем, кто в нас не верил, мы послали критиков куда подальше. Вы все списали нас со счетов. Придурки определенно списали меня со счетов и поставили на мне крест... Я перешел от игры в пяти финалах НБА подряд к игре непонятно во что. Мы меняли план на каждую игру, потому что Стив пытался найти что-то, что сработало бы для нас. Он подходил ко мне и говорил: «Дрэймонд, как бы я хотел отправить тебя в оплачиваемый отпуск».

Потому что у нас была куча молодых парней, которые ничего не знали. Постоянно что-то менялось. Я говорил, что за хрень у нас происходит? Хотя и знал, что Стив пытался сделать все возможное, пытался разобраться. И вот после того сезона все говорили, что Дрэймонд сдулся.

А что, по вашему, я должен был делать, когда у нас было 14-52 в таблице? Так какой мой самый любимый титул? Последний титул стал большим провалом для всех, кто в нас не верил, для всех ублюдков, которые списали нас со счетов», – заявил Грин. 

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