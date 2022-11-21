Хавьер Паскуаль: «МБА в этом сезоне делает очень и очень хорошую работу»

Главный тренер после разгромной победы над МБА (87:62) похвалил новичка Единой лиги ВТБ.

«Спасибо нашим болельщикам, что пришли сегодня на матч поддержать нас. Мы счастливы, что нам удалось победить. Хочу пожелать МБА всего самого хорошего, они в этом сезоне делают очень и очень хорошую работу.

Если же говорить о нас, то начали игру не так хорошо, не контролировали темп, потеряли концентрацию на 5-6 минут, не попадали открытые броски. Но остаток матча и в защите, и в нападении играли в хороший баскетбол», – сказал Паскуаль.

Подопечные Василия Карасева до встречи с «Зенитом» одержали четыре победы подряд.

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!