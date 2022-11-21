Сергей Базаревич после поражения от УНИКСа: «К сожалению, бороться с некоторыми силами тяжеловато»

Теги УНИКС Сергей Базаревич Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич признался, что его команде было тяжело бороться с УНИКСом в Казани (86:94).

«Поздравляю свою команду с хорошей игрой, с тем, что сражались и следовали плану. Отмечу наши 23 результативные передачи.

К сожалению, бороться с некоторыми силами тяжеловато. Надеюсь, этот матч пойдет нам в «плюс», – сказал Базаревич.

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