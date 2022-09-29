Джанан Муса: «Лука Дончич мне как брат»

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Форвард «Реала» Джанан Муса рассказал о дружеских отношениях со звездой «Далласа» и сборной Словении Лукой Дончичем.

«Лука мне как брат. Мы очень хорошие друзья и поддерживаем связь.

Перед матчем между нашими сборными на Евробаскете мы много говорили о «Реале». Не только о команде, но и о ресторанах в городе и других вещах, которыми я могу там заниматься. Хотя я не хочу говорить о них.

Наша дружба началась много лет назад. Он один из лучших игроков в мире, и я желаю ему всего наилучшего в будущем», — сказал 23-летний боснийец.

Это был Евробаскет звезд. Но Дончич, Яннис и Йокич оказались в тени других – почему так?

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