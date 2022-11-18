Евролига. «Фенербахче» – «Панатинаикос», «Монако» встретится с «Басконией» и другие матчи

Сегодня в рамках 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Лидер розыгрыша «Фенербахче» в Стамбуле сыграет с греческим «Панатинаикосом», «Монако» дома встретится с испанской «Басконией».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 6-1, Олимпиакос Греция – 6-2, Монако Франция – 5-2, Барселона Испания – 5-3, Реал Испания – 5-3, Баскония Испания – 4-3, Маккаби Израиль – 4-3, – 4-3, Валенсия – 4-4, Виртус Италия – 4-4, Партизан Сербия – 3-4, Милан Италия – 3-4, Альба Германия – 3-5, Виллербан Франция – 3-5, Анадолу Эфес Турция – 3-5, Панатинаикос Греция – 2-5, Бавария Германия – 2-6, Црвена Звезда Сербия – 2-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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