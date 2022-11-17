Матч Евролиги – (96:86) завершился потасовкой между главным тренером испанского клуба и тренерским штабом хозяев.

После финальной сирены Ясикявичюс пожал руку главному тренеру «Эфеса» , после чего вступил в перепалку с ассистентом Томиславом Миятовичем.

В потасовку вмешались другие тренеры «Эфеса», а также генеральный менеджер турецкого клуба Альпер Йылмаз, который успокоил Ясикявичюса.

«О чем бы ни был спор, это только между нами. Иногда нужно говорить некоторые вещи, если ты в это веришь, и двигаться дальше. То, что я ему сказал, в нашем деле все понимают. Но самое лучшее остается в тренерском сообществе», — сказал Ясикявичюс на пресс-конференции.

«В Советском Союзе существовала только одна версия мировых событий – та, что соответствовала пропаганде». Шарунас Ясикявичюс вступил в конфликт с СССР еще до рождения