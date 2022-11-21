Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» – УГМК, «Самара» сыграет со «Спартой энд К»
В понедельник, 21 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся два матча.
Омский «Нефтяник» примет екатеринбургский УГМК, «Самара» дома сыграет с подмосковной «Спартой энд К».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Нефтяник – УГМК
21 ноября. 16:00
Самара – Спарта энд К
21 ноября. 17:00
Положение команд: УГМК – 9-0, Динамо Курск – 9-1, МБА – 9-1, Ника – 6-4, Надежда – 6-4, Спарта энд К – 5-5, Самара – 4-6, Енисей – 4-6, Динамо Новосибирск – 3-7, Пересвет-ЮФУ – 3-7, Нефтяник – 1-8, Динамо Москва – 0-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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