Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» – УГМК, «Самара» сыграет со «Спартой энд К»

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В понедельник, 21 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся два матча.

Омский «Нефтяник» примет екатеринбургский УГМК, «Самара» дома сыграет с подмосковной «Спартой энд К».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Нефтяник – УГМК

21 ноября. 16:00

Самара – Спарта энд К

21 ноября. 17:00

Положение команд: УГМК – 9-0, Динамо Курск – 9-1, МБА – 9-1, Ника – 6-4, Надежда – 6-4, Спарта энд К – 5-5, Самара – 4-6, Енисей – 4-6, Динамо Новосибирск – 3-7, Пересвет-ЮФУ – 3-7, Нефтяник – 1-8, Динамо Москва – 0-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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