Премьер-лига. Женщины. УГМК примет «Спарту энд К», МБА – «Надежду» и другие матчи

В воскресенье, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут четыре матча.

УГМК примет «Спарту энд К», МБА – «Надежду».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Нефтяник – Енисей

13 ноября. 14.00

УГМК – энд К

13 ноября. 15.00

МБА –

13 ноября. 16.00

Пересвет-ЮФУ –

13 ноября. 17.00

Положение команд: – 8-0, УГМК – 7-0, МБА – 7-1, Ника – 6-2, Надежда – 5-3, Спарта энд К – 4-4, Самара – 3-5, – 2-6, Динамо Новосибирск – 2-6, Нефтяник – 1-6, – 2-6, Динамо Москва – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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