Премьер-лига. Женщины. УГМК примет «Спарту энд К», МБА – «Надежду» и другие матчи
В воскресенье, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут четыре матча.
УГМК примет «Спарту энд К», МБА – «Надежду».
Женщины
Премьер-лига
Нефтяник – Енисей
13 ноября. 14.00
УГМК – Спарта энд К
13 ноября. 15.00
МБА – Надежда
13 ноября. 16.00
Пересвет-ЮФУ – Динамо Новосибирск
13 ноября. 17.00
Положение команд: Динамо Курск – 8-0, УГМК – 7-0, МБА – 7-1, Ника – 6-2, Надежда – 5-3, Спарта энд К – 4-4, Самара – 3-5, Енисей – 2-6, Динамо Новосибирск – 2-6, Нефтяник – 1-6, Пересвет-ЮФУ – 2-6, Динамо Москва – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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