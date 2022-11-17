Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет «Нефтяник», курское «Динамо» сыграет с МБА и другие матчи
В четверг, 17 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.
«Надежда» в Оренбурге примет омский «Нефтяник», курское «Динамо» дома сыграет с московской МБА.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – Динамо Москва
17 ноября. 15:00
Динамо Новосибирск – Самара
17 ноября. 15:00
Надежда – Нефтяник
17 ноября. 17:00
Спарта энд К – Пересвет-ЮФУ
17 ноября. 18:00
Динамо Курск – МБА
17 ноября. 19:00
Положение команд: Динамо Курск – 9-0, УГМК – 8-0, МБА – 8-1, Ника – 6-3, Надежда – 5-4, Самара – 4-5, Спарта энд К – 4-5, Пересвет-ЮФУ – 3-6, Енисей – 3-6, Динамо Новосибирск – 2-7, Нефтяник – 1-7, Динамо Москва – 0-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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