Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет «Нефтяник», курское «Динамо» сыграет с МБА и другие матчи

В четверг, 17 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.

«Надежда» в Оренбурге примет омский «Нефтяник», курское «Динамо» дома сыграет с московской МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

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17 ноября. 15:00

– Самара

17 ноября. 15:00

– Нефтяник

17 ноября. 17:00

Спарта энд К – Пересвет-ЮФУ

17 ноября. 18:00

Динамо Курск – МБА

17 ноября. 19:00

Положение команд: – 9-0, УГМК – 8-0, МБА – 8-1, Ника – 6-3, Надежда – 5-4, Самара – 4-5, Спарта энд К – 4-5, Пересвет-ЮФУ – 3-6, Енисей – 3-6, Динамо Новосибирск – 2-7, Нефтяник – 1-7, Динамо Москва – 0-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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