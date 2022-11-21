Форвард «Лейкерс» рассказал о настрое в команды после победы над «Сперс» (123:92), которая стала третьей подряд.

«Лейкерс» одержали три победы подряд впервые с января.

«Все мы сейчас полны уверенности в собственных силах, но не расслабляемся.

Здорово выиграть три матча подряд. Теперь надо сделать свое дело на выезде. Устроить победную серию», – заявил Дэвис.

Дэвис набрал 30 очков и 18 подборов в матче со , повторив достижение Элджина Бэйлора и Шакила О’Нила.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!