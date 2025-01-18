Скотти Пиппен о Майкле Джордане: «Отличный партнер по команде, но мы никогда не были большими друзьями»
Скотти Пиппен признался, что он и Майкл Джордан никогда не были друзьями.
«С Майклом очень сложно. Он отличный партнер по команде, но мы никогда не были большими друзьями.
Думаю, последние три сезона, которые мы выиграли, мы тренировались вместе у него дома, но помимо баскетбола, мы почти не проводили время вместе. Большую часть времени мы проводили в тренажерном зале или на площадке», – рассказал шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго».
Кроме того, Пиппен признался, что не разговаривал с Джорданом с момента выхода документального сериала «Последний танец», который окончательно испортил отношения между ними.
Пиппен и Джордан провели вместе 11 сезонов, завоевав шесть чемпионских титулов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Valuetainment
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем