Скотти Пиппен о Майкле Джордане: «Отличный партнер по команде, но мы никогда не были большими друзьями»

Скотти Пиппен признался, что он и Майкл Джордан никогда не были друзьями.

«С Майклом очень сложно. Он отличный партнер по команде, но мы никогда не были большими друзьями.

Думаю, последние три сезона, которые мы выиграли, мы тренировались вместе у него дома, но помимо баскетбола, мы почти не проводили время вместе. Большую часть времени мы проводили в тренажерном зале или на площадке», – рассказал шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго ».

Кроме того, Пиппен признался, что не разговаривал с Джорданом с момента выхода документального сериала «Последний танец», который окончательно испортил отношения между ними.

Пиппен и Джордан провели вместе 11 сезонов, завоевав шесть чемпионских титулов.