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Чемпионат Греции. «Арис» – «Колоссос», «Лаврион» встретится с «Перистери»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Арис» сыграет с «Колоссосом», «Лаврион» встретится с «Перистери».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 14-0, Олимпиакос – 13-1, Промитеас – 8-6, АЕК – 7-7, Кардицас – 7-7, ПАОК – 7-7, Паниониос – 7-7, Перистери – 5-9, Лаврион – 5-9, Арис – 4-10, Марусси – 4-10,  Колоссос – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoМарусси
logoАрис
logoПаниониос
logoПеристери
logoЛаврион
logoКолоссос
logoчемпионат Греции
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