Чемпионат Греции. «Арис» – «Колоссос», «Лаврион» встретится с «Перистери»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Арис » сыграет с «Колоссосом», «Лаврион » встретится с «Перистери». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 14-0, Олимпиакос – 13-1, Промитеас – 8-6, АЕК – 7-7, Кардицас – 7-7, ПАОК – 7-7, Паниониос – 7-7, Перистери – 5-9, Лаврион – 5-9, Арис – 4-10, Марусси – 4-10, Колоссос – 3-11. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.