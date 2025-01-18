Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» против «Триеста», «Тренто» примет «Тревизо»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.

«Реджо-Эмилия» сыграет с «Триестом», «Тренто» примет «Тревизо». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Брешия – 12-3, Тренто – 11-4, Трапани Шарк – 11-4, Виртус – 11-4, Милан – 10-5, Реджо-Эмилия – 9-6, Дертона – 9-6, Триест – 9-6, Тревизо – 7-8, Венеция – 7-8, Динамо Сассари – 6-9, Варезе – 6-9, Скафати – 4-11, Пистоя – 3-12, Ваноли Кремона – 3-12, Наполи – 2-13. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.