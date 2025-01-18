0

Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» против «Триеста», «Тренто» примет «Тревизо»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.

«Реджо-Эмилия» сыграет с «Триестом», «Тренто» примет «Тревизо».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Брешия – 12-3, Тренто – 11-4, Трапани Шарк – 11-4, Виртус – 11-4, Милан – 10-5, Реджо-Эмилия – 9-6, Дертона – 9-6, Триест – 9-6, Тревизо – 7-8, Венеция – 7-8, Динамо Сассари – 6-9, Варезе – 6-9, Скафати – 4-11, Пистоя – 3-12, Ваноли Кремона – 3-12, Наполи – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoчемпионат Италии
результаты
logoТренто
logoТревизо
logoРеджо-Эмилия
logoТриест
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. 33 очка Миротича помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию», «Виртус» был сильнее «Наполи» и другие результаты
12 января, 21:54
Чемпионат Италии. 28 очков Брукса помогли «Милану» разгромить «Пистою», «Реджо-Эмилия» уступила «Виртусу» и другие результаты
5 января, 20:51
Рекомендуем
Главные новости
Каталонский журналист Марк Мундет: «Если дети должны держаться подальше от политики, почему российским молодым спортсменам запрещают участвовать в международных соревнованиях?»
2 минуты назад
Патрик Беверли: «Нельзя называть Тейтума мягким только из-за того, что он не орет на всех и у него определенные татуировки»
224 минуты назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ – «Парма», «Нижний Новгород» примет «Уралмаш»
сегодня, 10:46
«Милуоки» проявляет интерес к Джимми Батлеру. Клубу придется расстаться с Крисом Миддлтоном ради игрока «Хит»
6сегодня, 10:37
Эди Тавареш посоветовал «заткнуться» ассистенту Барцокаса, который обвинил «Реал» в давлении на судей
1сегодня, 09:53
«Уорриорз» интересны Вучевич, Коллинз, Валанчюнас и Уильямс
4сегодня, 09:38
Вембаньяма опережает 90% игроков в истории НБА по блок-шотам. Француз проводит второй сезон в лиге
6сегодня, 09:20
Кайри Ирвинг о матчах против «Тандер»: «Это личное»
4сегодня, 08:58
Данк Аарона Гордона после передачи Николы Йокича – лучший момент игрового дня НБА
2сегодня, 08:30Видео
«Особенный матч». Лонзо и Ламело Боллы сыграли друг против друга впервые с 2021 года, Лианджело наблюдал с трибуны
5сегодня, 08:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Еремин об Александре Гомельском: «Он был новатором. Каратисты, психологи, штангисты, боксеры, футболисты, хоккеисты - каких специалистов только ни пробовал»
45 минут назад
Сергей Елевич о травме Ксавьера Муна: «Это очень серьезная потеря для «Зенита»
сегодня, 10:58
Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Тюрк Телеком», «Дарушафака» встретится с «Мерсином»
сегодня, 10:44
Ксавьер Мун болельщикам «Зенита»: «Надеюсь вернуться более сильным и увидеть вас в будущем»
сегодня, 10:05
ACB. «Манреса» – «Ховентуд», «Уникаха» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 09:59
Чемпионат Франции. «Шоле» против «Лиможа», «Сен-Кантен» сыграет с «Элан Шалоном» и другие матчи
сегодня, 09:09
Адриатическая лига. «Сплит» – «Будучность», КРКА – «Борац Чачак»
сегодня, 09:03
Чемпионат Греции. «Арис» – «Колоссос», «Лаврион» встретится с «Перистери»
сегодня, 07:02
Чемпионат Франции. «Страсбур» уступил «Бурку»
вчера, 20:59
Американский форвард Джеймс Наннэлли продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:10
Рекомендуем