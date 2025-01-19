«Торонто» подписал 10-дневный контракт с Орландо Робинсоном
«Торонто» подписал Орландо Робинсона.
«Рэпторс» заключили 10-дневный контракт с центровым Орландо Робинсоном (24 года, 208 см).
Робинсон был отчислен из «Сакраменто» в начале января. Центровой набирал 2,1 очка, 1,6 подбора и 1 передачу за 6,3 минуты в среднем в 9 матчах за команду.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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