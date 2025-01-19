«Торонто» подписал 10-дневный контракт с Орландо Робинсоном

«Торонто» подписал Орландо Робинсона.

«Рэпторс» заключили 10-дневный контракт с центровым Орландо Робинсоном (24 года, 208 см).

Робинсон был отчислен из «Сакраменто» в начале января. Центровой набирал 2,1 очка, 1,6 подбора и 1 передачу за 6,3 минуты в среднем в 9 матчах за команду.