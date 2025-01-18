ACB. «Манреса» – «Ховентуд», «Уникаха» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Манреса» примет «Ховентуд», «Уникаха» сыграет с «Валенсией».
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Положение команд: Уникаха – 13-3, Валенсия – 13-3, Реал – 12-4, Тенерифе – 11-5, Ховентуд – 11-5, Гран-Канария – 10-6, Манреса – 9-7, Барселона – 8-8, Сарагоса – 8-8, Баскония – 7-9, Мурсия – 7-9, Бильбао – 6-10, Бреоган – 6-10, Форса Льейда – 5-11, Андорра – 5-11, Гранада – 5-11, Жирона – 5-11, Баскет Корунья – 4-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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