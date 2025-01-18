Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Тюрк Телеком», «Дарушафака» встретится с «Мерсином»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Бешикташ » примет «Тюрк Телеком », «Дарушафака » встретится с «Мерсином». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 13-1, Анадолу Эфес – 11-3, Тофаш – 11-3, Галатасарай – 10-4, Бешикташ – 9-5, Бахчешехир – 8-6, Каршияка – 8-6, Мерсин – 8-6, Бурсаспор – 7-7, Петким Спор – 6-8, Тюрк Телеком – 6-8, Бююкчекмедже – 4-10, Яловаспор – 4-11, Дарушафака – 3-11, Маниса – 3-12, Меркезефенди – 2-12. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.