Дэмиан Лиллард может вернуться в строй в матче с «Майами» в понедельник
Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард близок к возвращению в состав команды после травмы икроножной мышцы.
Лиллард может вернуться на площадку в матче с «Майами», который состоится в понедельник.
Дэмиан из-за повреждения пропустил четыре последние встречи. Перед игрой с «Хит» клуб изменил его статус на «под вопросом» (50 на 50).
С Лиллардом в составе «Блэйзерс» выдали 5-1 на старте сезона, без него – 2-2.
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