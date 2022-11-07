Дэмиан Лиллард может вернуться в строй в матче с «Майами» в понедельник

Лидер близок к возвращению в состав команды после травмы икроножной мышцы.

Лиллард может вернуться на площадку в матче с , который состоится в понедельник.

Дэмиан из-за повреждения пропустил четыре последние встречи. Перед игрой с «Хит» клуб изменил его статус на «под вопросом» (50 на 50).

С Лиллардом в составе «Блэйзерс» выдали 5-1 на старте сезона, без него – 2-2.

Защитник Анферни Саймонс, скорее всего, не сможет сыграть.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют