Дэмиан Лиллард пропустит как минимум неделю из-за растяжения икроножной мышцы

Разыгрывающий выбыл из строя с растяжением икроножной мышцы. Повторное обследование состоится через 1-2 недели, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Лиллард дернул икроножную мышцу правой ноги за пять минут до завершения третьей четверти в матче против «Майами» (98:119) в среду.

Лиллард набирал 30 и более очков в трех из первых четырех матчей «Портленда» на старте чемпионата. В среду на его счету 22 очка.

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