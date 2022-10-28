Дэмиан Лиллард пропустит как минимум неделю из-за растяжения икроножной мышцы
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард выбыл из строя с растяжением икроножной мышцы. Повторное обследование состоится через 1-2 недели, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Лиллард дернул икроножную мышцу правой ноги за пять минут до завершения третьей четверти в матче против «Майами» (98:119) в среду.
Лиллард набирал 30 и более очков в трех из первых четырех матчей «Портленда» на старте чемпионата. В среду на его счету 22 очка.
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