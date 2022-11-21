Пол Пирс – о претендентах на MVP: «Тейтум, Эмбиид, Яннис – лучшие для меня прямо сейчас»
Чемпион НБА в составе «Бостона» (2008) Пол Пирс назвал главных претендентов на получение награды MVP в нынешнем сезоне.
«Мой рейтинг меняется с каждой неделей. Так или иначе, прямо сейчас Джейсон Тейтум является лидером команды с лучшим результатом в лиге. Нужно подумать, потому что Эмбиид вернулся в гонку, когда набрал 59 очков. Он набирает в среднем 30 очков и 11 подборов, а «Сиксерс» побеждают. Он должен быть среди претендентов.
После них можно поставить Луку Дончича, можно поставить Янниса Адетокумбо. Здесь тяжело выбирать, чувак. Можно назвать Стефена Карри, но на третье место я бы поставил грик-фрика. Эти трое – лучшие для меня прямо сейчас», – заявил Пирс.
Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3
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