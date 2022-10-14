Яннис – на первом месте в рейтинге Bleacher Report. Йокич – 2-й, Дончич – 3-й
Американское издание Bleacher Report составило рейтинг Топ-100 игроков НБА на сезон-2022/23.
На первом месте оказался звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо. Действующий MVP лиги Никола Йокич («Денвер») занял второе место, словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич – третье.
10 лучших игроков НБА по версии Bleacher Report:
1. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)
2. Никола Йокич («Денвер»)
3. Лука Дончич («Даллас»)
4. Стефен Карри («Голден Стэйт»)
5. Кевин Дюрэнт («Бруклин»)
6. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)
7. Джейсон Тейтум («Бостон»)
8. Леброн Джеймс («Лейкерс»)
9. Кавай Ленард («Клипперс»)
10. Джа Морэнт («Мемфис»)
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