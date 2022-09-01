«Уорриорз» подписали Джерома Робинсона

подписал соглашение с атакующим защитником Джеромом Робинсоном (25 лет, 193 см), пишет журналист ESPN Адам Шефтер.

Робинсон поборется в тренировочном лагере за единственное свободное место в составе команды на следующий сезон.

Баскетболист был выбран под 13-м номером на драфте-2017. Он выступал за и , но так и не сумел закрепиться в ротации этих команд.

В прошлом сезоне Джером играл в основном в G-лиге за фарм-команду «Уорриорз». В 22 матчах его средние показатели составили 20,2 очка, 4,1 подбора 3,8 передачи и 1 перехват.

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