«Вашингтон» подписал Макура Макера

«Вашингтон» подписал негарантированный однолетний контракт с форвардом Макуром Макером (21 год, 210 см), сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

В прошлом сезоне Макер выступал за «Сидней» и стал чемпионом Австралии.

Форвард побывал на просмотре «Уизардс» перед драфтом-2022, но не был выбран ни одной из команд.

Он провел пять матчей за в Летней лиге, набирая в среднем 7,2 очка и 3,4 подбора за 12 минут на площадке.

Ожидается, что в следующем сезоне Макер будет выступать за фарм-команду «Вашингтона» в G-лиге.

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