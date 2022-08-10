«Вашингтон» подписал Макура Макера

«Вашингтон» подписал негарантированный однолетний контракт с форвардом Макуром Макером (21 год, 210 см), сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
В прошлом сезоне Макер выступал за «Сидней» и стал чемпионом Австралии.
Форвард побывал на просмотре «Уизардс» перед драфтом-2022, но не был выбран ни одной из команд.
Он провел пять матчей за «Чикаго» в Летней лиге, набирая в среднем 7,2 очка и 3,4 подбора за 12 минут на площадке.
Ожидается, что в следующем сезоне Макер будет выступать за фарм-команду «Вашингтона» в G-лиге.
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