Кевин Дюрэнт – о критике «Нетс»: «Я пытался защитить товарищей по команде от внешних ожиданий»

Лидер Кевин Дюрэнт объяснил недавнее заявление о том, что его команда не распологает хорошим составом.

«Вы ждете от нас побед только потому, что я выхожу на площадку», – сказал Дюрэнт в интервью Bleacher Report.

«Я пытался защитить товарищей по команде от внешних ожиданий. Мой посыл был таков: «Расслабьтесь, дайте нам поработать над этим, и все наладится». Безусловно, я мог бы сформулировать это лучше», – прокомментировал свои слова Дюрэнт.

В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист набирает 30,6 очка, 6,6 подбора, 5,2 передачи и 1,8 блок-шота в среднем за матч. «Нетс» имеют результат 7-9.

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану