Кевин Дюрэнт о запрошенном обмене: «Хотел, чтобы мы больше тренировались. Никто не разделял мой подход, кроме Жака Вона»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт рассказал, почему запросил обмен в другую команду минувшим летом.

«Было совсем несложно запросить обмен, потому что речь шла об игре. Я пришел к ним и сказал: «Эй, мне не нравится, как мы готовимся к матчам. Мне не нравятся бросковые сессии. Я хочу, чтобы мы больше тренировались. Разберите видео с моей игрой, если это поможет вам сделать остальных лучше. Я хочу больше контактных тренировок, дополнительных упражнений».

Именно это я им сказал. Я не говорил чего-то вроде: «Эй, все вокруг должны облегчить мою жизнь». Черт, нет, это я хочу облегчить жизнь остальным. Спросите Стива Нэша, вы можете позвонить ему прямо сейчас. Я сказал ему: «Эй, мне нужно больше контактных упражнений. Нам нужно больше тренироваться». Вот о чем я говорил.

Я чувствовал, что никто не разделял мой подход, кроме Жака Вона. Я высказывал недовольство, но это касалось не только меня. Речь шла о том, куда мы движемся как команда. Я хочу, чтобы нас уважали здесь, в баскетбольном мире. Не хочу, чтобы игроки смотрели на нас, как на дерьмо. Я не хочу играть в такой команде. Вы знаете, что все будут винить меня. Вот почему я попросил обмен», – признался Дюрэнт.

После 2-5 на старте сезона «Нетс» уволили с поста главного тренера. Команду возглавил его ассистент Жак Вон. В данный момент «Бруклин» имеет результат 6-9.

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