Агент Станислав Рыжов: «Мало дать российским игрокам время, Карасев еще дает свободу»

Спортивный агент объяснил, почему не удивлен хорошим результатам МБА в Единой лиге ВТБ.

«Еще летом в интервью я говорил, что МБА не будут мальчиками для битья. Все давали прогноз неутешительный, что МБА будет где-то внизу, потому что как играть без легионеров. Конечно, не мог предположить, что будут четвертые, но я знаю и опытный тренерский штаб.

Мало дать российским игрокам время. Этот тренер дает еще свободу в нападении. Многие игроки раскроются. МБА может быть серьезным соперником для любого клуба», – заявил Рыжов в эфире «МБА ШОУ».

МБА одержала четвертую победу подряд в Единой лиге ВТБ. Команда имеет результат 7-3 на старте дебютного сезона. За МБА выступают только российские игроки.

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