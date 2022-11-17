Агент Станислав Рыжов: «Мало дать российским игрокам время, Карасев еще дает свободу»
Спортивный агент Станислав Рыжов объяснил, почему не удивлен хорошим результатам МБА в Единой лиге ВТБ.
«Еще летом в интервью я говорил, что МБА не будут мальчиками для битья. Все давали прогноз неутешительный, что МБА будет где-то внизу, потому что как играть без легионеров. Конечно, не мог предположить, что будут четвертые, но я знаю Василия Карасева и опытный тренерский штаб.
Мало дать российским игрокам время. Этот тренер дает еще свободу в нападении. Многие игроки раскроются. МБА может быть серьезным соперником для любого клуба», – заявил Рыжов в эфире «МБА ШОУ».
МБА одержала четвертую победу подряд в Единой лиге ВТБ. Команда имеет результат 7-3 на старте дебютного сезона. За МБА выступают только российские игроки.
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