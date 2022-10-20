«Гризлис» и «Никс» открывали новый сезон НБА матчем в .

На последних секундах основного времени соперники обменялись попаданиями и Кэма Реддиша, после чего игра перешла в овертайм.

Дополнительная 5-минутка также прошла в напряженной борьбе. Решающим стало дальнее попадание (115:112), на которое не удалось ответить точным броском .

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