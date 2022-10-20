Джонс исполнил победный 3-очковый в овертайме матча с «Никс», Фурнье смазал спасительный бросок
«Гризлис» и «Никс» открывали новый сезон НБА матчем в Мемфисе.
На последних секундах основного времени соперники обменялись попаданиями Джа Морэнта и Кэма Реддиша, после чего игра перешла в овертайм.
Дополнительная 5-минутка также прошла в напряженной борьбе. Решающим стало дальнее попадание Тайуса Джонса (115:112), на которое не удалось ответить точным броском Эвану Фурнье.
Контракты и платежные ведомости НБА
Комментарии