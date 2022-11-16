«Никс» вывели Фурнье и Граймса из ротации

Главный тренер совершил несколько изменений в составе перед матчем против «Юты» (118:111).

«Никс» использовали ротацию, которая состояла из девяти игроков. и не вышли на площадку.

Фурнье начинал нынешний сезон в стартовой пятерке, но проиграл конкуренцию Кэмерону Реддишу и стал получать все меньше игрового времени.

Граймс получил травму стопы на перед стартом чемпионата и не сумел набрать необходимую форму.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!