«Никс» вывели Фурнье и Граймса из ротации
Главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо совершил несколько изменений в составе перед матчем против «Юты» (118:111).
«Никс» использовали ротацию, которая состояла из девяти игроков. Эван Фурнье и Квентин Граймс не вышли на площадку.
Фурнье начинал нынешний сезон в стартовой пятерке, но проиграл конкуренцию Кэмерону Реддишу и стал получать все меньше игрового времени.
Граймс получил травму стопы на перед стартом чемпионата и не сумел набрать необходимую форму.
«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!
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