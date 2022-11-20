9 700 зрителей на матче «Минска» с «Локо» – новый рекорд посещаемости в сезоне-22/23 Лиги ВТБ

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Матч между «Минском» и «Локомотивом-Кубань» (70:92) собрал рекордное количество зрителей в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

Встречу на «Минск-Арене» пришли посмотреть 9 727 болельщиков. Предыдущий лучший результат (6 612 зрителей) был зафиксирован на матче «Пармы» с ЦСКА в Перми 5 ноября.

«Минск» проиграл все 10 матчей в нынешнем сезоне Лиги ВТБ.

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Фото: Единая лига ВТБ

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