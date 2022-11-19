Александер Секулич: «Локо» должен отнестись к «Минску» так же, как к ЦСКА, УНИКСу и «Зениту»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич призвал команду сохранить концентрацию перед матчем против «Минска» в лиге ВТБ, который пройдет в воскресенье.

«К мы отнесемся с полной серьезностью. Они вполне способны играть на равных с лидерами Лиги и временами демонстрируют очень хороший баскетбол, как, например, в недавнем матче с УНИКСом.

Для нас этот матч должен стать напоминанием, что надо выложиться на все 100%, и отнестись к «Минску» так же, как мы относимся к ЦСКА, УНИКСу и «Зениту», – заявил Секулич.

«Минск» проиграл все 9 матчей в нынешнем сезоне Лиги ВТБ.

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