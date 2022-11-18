Александар Везенков установил рекорд «Олимпиакоса» по эффективности – 43 балла

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Тяжелый форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков во вчерашнем матче Евролиги против «Баварии» (82:71) набрал 20 очков, сделал 13 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот.

Показатель эффективности 27-летнего игрока составил 43 балла. Это личный рекорд в карьере болгарского форварда, а также лучший показатель в истории «Олимпиакоса».

Ранее рекорд принадлежал Заку Ледэю – 42 балла. На третьем месте с 41 баллом находятся сразу пять игроков: Арвидас Мацияускас, Никола Милутинов, Марк Перри, сам Везенков и Андрия Жижич.

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