Александар Везенков установил рекорд «Олимпиакоса» по эффективности – 43 балла

Тяжелый форвард во вчерашнем матче Евролиги против «Баварии» (82:71) набрал 20 очков, сделал 13 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот.

Показатель эффективности 27-летнего игрока составил 43 балла. Это личный рекорд в карьере болгарского форварда, а также лучший показатель в истории «Олимпиакоса».

Ранее рекорд принадлежал Заку Ледэю – 42 балла. На третьем месте с 41 баллом находятся сразу пять игроков: Арвидас Мацияускас, , Марк Перри, сам Везенков и Андрия Жижич.